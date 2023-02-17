هل يمكن أن تتنازل عن أراض مقابل اتفاق سلام مع روسيا؟.. زيلينسكي يرد

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "لن يوافق على التخلي عن أي أرض أوكرانية في اتفاق سلام محتمل مع روسيا"، وحذر من أن ذلك "قد يدفع روسيا إلى العودة" مجددا لاحتلال بلاده.

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع قناة BBC: "تقديم أي تنازلات إقليمية سيجعلنا أضعف كدولة، والأمر لا يتعلق بالتسوية نفسها، لماذا نخشى ذلك؟ هناك الملايين من التنازلات في الحياة، السؤال هو مع من؟ تسوية مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين؟.. لا لأنه لا توجد ثقة فيه".

وذكر الرئيس الأوكراني أن "هجوم الربيع"، الذي حذر منه المسؤولون الأوكرانيون، قد بدأ بالفعل، قائلاً إن "الهجمات الروسية تُشن بالفعل من عدة اتجاهات".

ورد زيلينسكي على التصريحات التي أدلى بها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مؤتمر صحفي، يوم الخميس، التي شدد فيها على أنه لن يرسل قوات إلى أوكرانيا ما لم تتعرض بلاده للهجوم، وقال الرئيس الأوكراني: "آمل ألا تنضم بيلاروسيا إلى الحرب، وإذا حدث ذلك، فسنقاتل وسنبقى على قيد الحياة"، مضيفًا أنه سيكون "خطأ فادحا" السماح لروسيا باستخدام بيلاروسيا كنقطة انطلاق لشن هجوم.