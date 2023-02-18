نواب أمريكيون يحثون بايدن على إرسال مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا

(CNN)-- بعث 5 نواب أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يطلبون فيها من إدارته إرسال مقاتلات من طراز إف 16 إلى أوكرانيا.

ومن المحتمل ألا تغير رسالة النواب أي شيء أو تؤثر على قرارات الإدارة الأمريكية فيما ترسله إلى أوكرانيا، لكنها تأتي قبل الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب و رحلة بايدن إلى بولندا.

وقال النواب في الرسالة، إنهم يطلبون من إدارة بايدن تزويد أوكرانيا بالمقاتلة التي طلبتها، أو إرسال طائرات مماثلة "في أقرب وقت ممكن".

وأضافوا أن "توفير مثل هذه الطائرات ضروري لمساعدة أوكرانيا على حماية مجالها الجوي، لا سيما في ضوء الهجمات الروسية المتجددة والزيادة المتوقعة في العمليات القتالية واسعة النطاق".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ حصوله على تعهدات بمنح بلاده المئات من الدبابات الحديثة من قبل حلفاء كييف الغربيين، ركز خلال زياراته إلى لندن وقمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على تزويد أوكرانيا بطائرات حديثة.

وكان بايدن رد بكلمة "لا"، عندما سُئل، الشهر الماضي، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بطائرة إف 16 على الرغم من أنه قال لاحقًا إن المحادثات مع كييف حول إمدادات الأسلحة مستمرة.