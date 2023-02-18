“من الحكمة أن نستعد لحرب طويلة“.. شاهد ما قاله المستشار الألماني عن حرب روسيا في أوكرانيا

(CNN)-- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه على الحلفاء "مضاعفة" الدعم العسكري لأوكرانيا حتى تفشل أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين، في حلقة نقاشية مع كبيرة المراسلين الدوليين، كريستيان أمانبور، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، السبت: "علينا بالتأكيد أن نضاعف جهودنا وعلينا أن نواصل الدعم الهائل... (حتى) تفشل هذه الخطط الإمبريالية لبوتين تمامًا - وهذا هدف واحد - وأن تكون أوكرانيا قادرة على الفوز".

وناشدت رئيسة المفوضية الأوروبية الحلفاء بالعمل معًا وتسريع إنتاج المواد التي قالت أوكرانيا إنها بحاجة إليها، مثل الذخيرة.

وقالت فون دير لاين: "لا يمكن أن نضطر إلى الانتظار لشهور وسنوات حتى نتمكن من تجديد الموارد، حتى نتمكن من توصيل ذلك إلى أوكرانيا".

اقترحت رئيس المفوضية الأوروبية استخدام أساليب إنتاج مماثلة لتلك التي شوهدت خلال جائحة Covid-19، عندما عملت الحكومات مع شركات الأدوية لتوسيع نطاق الإمداد.

وقالت فون دير لاين: "يمكننا التفكير، على سبيل المثال، في اتفاقيات الشراء المتقدمة التي تمنح صناعة الدفاع إمكانية الاستثمار في خطوط الإنتاج الآن بشكل أسرع وزيادة المبلغ الذي يمكنهم تقديمه".