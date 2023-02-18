لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- نقلت محطة التلفزيون الإيرانية المستقلة "إيران إنترناشونال" استوديو البث الخاص بها من لندن إلى واشنطن العاصمة بناءً على نصيحة شرطة لندن، بعد "تصعيد كبير في التهديدات المدعومة من إيران"، حسبما أعلنت المحطة في بيان السبت.

وقال محمود عنايت، المدير العام لتلفزيون "إيران إنترناشيونال"، في بيان: "لا أصدق أنه (الأمر) وصل إلى هذا الحد"، وأن "دولة أجنبية تسببت في مثل هذا التهديد الكبير للجمهور البريطاني على الأراضي البريطانية لدرجة أننا يجب أن نتحرك".

وتابع عنايت: "لنكن واضحين، هذا ليس تهديدًا لمحطتنا التلفزيونية فحسب، بل للشعب البريطاني بشكل عام"، مضيفًا أن فريق إيران الدولي "لا يرتدع".

تعتقد القناة أن التهديدات "قد نمت إلى درجة أنه لم يعد من الممكن" حماية موظفيها والأشخاص الآخرين في المنطقة والشعب البريطاني.

اكتسب تلفزيون "إيران إنترناشيونال" أهمية منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء إيران في سبتمبر/ أيلول الماضي، التي أعقبها تقييد طهران للإنترنت والسيطرة الصارمة على المعلومات في البلاد.

قال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، في بيان السبت، إن الشرطة تواصل الرد على تهديدات من النظام الإيراني ضد العديد من الأفراد المقيمين في المملكة المتحدة، بما في ذلك التهديدات الموجهة إلى شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية لم تذكرها الشرطة.

قال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب، مات جوكس: "يواصل ضباط شرطة مكافحة الإرهاب جنبًا إلى جنب مع الضباط المحليين والمتخصصين الآخرين من شرطة العاصمة العمل للرد على التهديدات المحتملة المتوقعة من إيران ضد عدد من الأفراد المقيمين في المملكة المتحدة. في أقصى درجاته، شمل ذلك عمل الشرطة والاستخبارات البريطانية معًا لإحباط 15 مؤامرة منذ بداية عام 2022، إما لخطف أو حتى قتل أفراد بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة يُنظر إليهم على أنهم أعداء للنظام".

ولا يزال المتضررون يتلقون المشورة والدعم المناسبين، وقد تم وضع عدد من التدابير الأمنية الوقائية للتخفيف من هذه التهديدات. وكما كان واضحا في أواخر العام الماضي، فقد تضمن ذلك إجراءات أمنية وقائية بما في ذلك وجود شرطة مسلح علني تركز حول مكاتب شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية بغرب لندن".

سبق أن حذرت السلطات البريطانية القناة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 من أن مراسليها يتعرضون لتهديدات متزايدة. واُعتقل رجل بالقرب من موقع المحطة في لندن في 11 فبراير/ شباط ووُجهت له تهمة الإرهاب، بحسب البيان.

وفي ضوء التحقيق الذي أعقب ذلك الاعتقال، قال بيان الشرطة إنه لا تزال هناك "مخاوف جدية على سلامة العاملين في هذه الشركة".

وقال جوكس: "لقد أدى ذلك إلى تقديم المزيد من النصائح والشركة تنتقل الآن. نود أن نشكر الشركة لتفهمها المستمر مع هذا ونحن نواصل دعمهم".

وتابع: "نحن نقدر أيضًا أن التحدث إلى شركة إعلامية حول نقل عملياتها من موقع معين - على الرغم من أن ذلك بسبب مخاوف أمنية خطيرة - هو أمر استثنائي. ولم يتم إعطاء النصيحة بالانتقال بسهولة. الموقف الذي يواجهه الصحفيون حول العالم وحقيقة أن بعض الصحفيين يواجهون مثل هذه النوايا العدائية للدول الأجنبية أثناء وجودهم في المملكة المتحدة هو واقع صعب ونحن مصممون على مواجهته".

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أيضًا إن الإجراءات الأمنية الوقائية ستظل سارية في الوقت الحالي، لطمأنة المجتمع المحلي.

تعهدت حكومة المملكة المتحدة بحماية الصحفيين الإيرانيين في البلاد، حيث قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن المملكة المتحدة "ستقف دائمًا في وجه عدوان الدول الأجنبية".