روسيا تعلق على مبادرة رئيس بيلاروسيا بشأن عقد قمة تجمع بوتين وبايدن

(CNN)-- قال الكرملين، الجمعة، إن واشنطن "من غير المرجح" أن ترحب بالمبادرة التي طرحها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو للتوسط في محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "من غير المرجح أن تستجيب واشنطن بشكل إيجابي لهذه المبادرة".

ورد بيسكوف بشأن ما إذا كانت بلاده مستعدة لمثل هذا الاجتماع من حيث المبدأ، بقوله: "الرئيس بوتين مستعد دائما للحوار مع رئيس بيلاروسيا، الذي سيكون في موسكو خلال ساعات".

كان ألكسندر لوكاشينكو قال، الخميس، إنه يريد استضافة محادثات سلام، داعيا شبكة CNN إلى نقل رسالته: "إذا كانت لدى بايدن رغبة، فأخبروه عبر قناتكم بأننا مستعدون للترحيب به في مينسك، وإجراء محادثات جادة معه إذا كان يرغب في السلام في أوكرانيا، حتى بوتين سوف يحضر إلى مينسك، ويمكننا أن نلتقي هنا، نحن الثلاثة ولم لا؟".