أمريكا: نشعر بقلق العميق من مؤامرات روسيا ضد مولدوفا

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن بلاده لديها "قلق عميق" بشأن جهود روسيا لـ"زعزعة استقرار" حكومة مولدوفا.

وكانت رئيسة مولدوفا مايا ساندو ذكرت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن روسيا "تخطط لانقلاب" في بلادها.

وأضاف بلينكن، في اجتماع مع ساندو في ألمانيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "لدينا قلق عميق بشأن بعض المؤامرات التي رأيناها تأتي من روسيا لمحاولة زعزعة استقرار الحكومة، ونحن نقف بقوة إلى جانب مولدوفا في دعم أمنها واستقلالها وسلامة أراضيها وجهود الإصلاح المهمة جدًا التي تبذلها رئيسة البلاد والحكومة".

ومن جانبها، وصفت ساندو عام 2022 بأنه كان "صعبا للغاية لمولدوفا"، وشكرت الولايات المتحدة على دعمها لتحدياتها العديدة، بما في ذلك الطاقة والاقتصاد والأمن.