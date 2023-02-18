البيت الأبيض يعلن عن تكبد مجموعة فاغنر الروسية خسائر كبيرة في أوكرانيا

(CNN)-- قال البيت الأبيض، الجمعة، إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة خسرت أكثر من 30 ألف من عناصرها بما في ذلك ما يقرب من 9 آلاف مسلح، مع استمرار القتال العنيف في مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين في البيت الأبيض: "نعتقد أن فاغنر تواصل الاعتماد بشكل كبير على السجناء في معركة باخموت وهذا لا يظهر أي بوادر للتراجع"، وقال إن 90٪ من القتلى خلال شهر ديسمبر/ كانون الثاني كانوا من السجناء.

وأضاف كيربي: "إنهم يرمون مجنديهم في الحرب بطرق غير إنسانية، رجال انتشلوهم من السجون يلقون بهم في ساحة المعركة دون تدريب ولا تجهيز ولا قيادة، فقط ألقوا بهم في القتال".

وتأتي تصريحات كيربي بعد أقل من أسبوع من إعلان يفغيني بريغوزين رئيس مجموعة فاغنر، الشهير بلقب "طباخ بوتين"، أن المجموعة ستبحث عن مقاتلين جدد خارج السجون ومع استمرار القتال في شرق أوكرانيا، كما أشار إلى أن الروس حققوا "مكاسب متزايدة في باخموت وما حولها" مع اشتداد القتال في الأيام القليلة الماضية.

وفي المقابل، لا تستطيع الولايات المتحدة التكهن بما إذا كانت روسيا ستحقق نجاحا، وقال جون كيربي: "من الممكن أن ينتهي بهم الأمر بالنجاح في باخموت، لكن ذلك سيثبت أنه ليس له قيمة حقيقية لأنه ليس له قيمة استراتيجية حقيقية، سوف يستمر الأوكرانيون في الحفاظ على خطوط دفاعية قوية عبر دونباس وسيقاتلون بشدة من أجل باخموت".