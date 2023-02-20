(CNN)-- قال مسؤولون إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين فوق المياه قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، في أحدث إطلاق صاروخي لبيونغ يانغ.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان إن المسؤولين ما زالوا يحللون البيانات، لكنهم يقدرون أنه تم إطلاق الصاروخين في حوالي الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، الاثنين، وسقطا في بحر اليابان "إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

واعترفت كوريا الشمالية بالواقعة ووصفتها بأنها "تدريب كبير للغاية على إطلاق صواريخ متعددة، ووسيلة لهجوم نووي تكتيكي". وقالت البلاد إن التدريبات كانت ردا على المناورات التي أجرتها القوات الجوية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأجرى البلدان تدريبات جوية مشتركة، الأحد، وفقا لوزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية، بعد أن حذرت كوريا الشمالية، الجمعة من "ردود قوية غير مسبوقة" إذا أجريت تدريبات عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية إن القاذفات الاستراتيجية من طراز B-1B للقوات الجوية الأمريكية تم نشرها في شبه الجزيرة الكورية بمساعدة مرافقة من طائرات F-35A وF-15K وF-16 من القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية.

وذكرت الوزارة أن "النشر الفوري وفي الوقت المناسب لقوة الردع الأمريكية الموسعة في شبه الجزيرة الكورية، أظهرا القدرة الدفاعية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من خلال القوة الساحقة للتحالف وتحسين القدرة العملياتية المشتركة".

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الجمعة، أنه من المتوقع أن تجري واشنطن وسيول تدريبات على الطاولة النووية هذا الأسبوع في "البنتاغون"، ويخطط الحلفاء لإجراء مناورات عسكرية إضافية الشهر المقبل في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية عن إطلاق الصاروخين أن الجيش الشعبي الكوري الشمالي حشد مدفعين شعاعيين عيار 600 ملم وأطلق عدة مقذوفات. وتعتبر كوريا الجنوبية قاذفات الصواريخ المتعددة التي يزيد حجمها عن 600 ملم صواريخ باليستية.

ورصدت وزارة الدفاع اليابانية إطلاق الصاروخ الأول حوالي الساعة 6:59 صباحًا بالتوقيت المحلي، وحلّق لحوالي 400 كيلومتر على ارتفاع أقصى يبلغ حوالي 100 كيلومتر (62 ميلًا). وتم إطلاق الصاروخ الثاني في حوالي الساعة 7:10 صباحًا بالتوقيت المحلي وحلق على ارتفاع أقصى يبلغ حوالي 50 كيلومترا (31 ميلاً).

وقال خفر السواحل الياباني في بيان سابق على موقعه الرسمي على الإنترنت، إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية، لكن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قالت إنه تم اكتشاف صاروخين باليستيين قصيري المدى فقط.

وأصدرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أحد كبار المسؤولين في البلاد بيانًا، الاثنين، قبيل الإطلاق، وقالت كيم في البيان الذي بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كوريا الشمالية لديها "تكنولوجيا وقدرات مرضية" لإعادة دخول الصواريخ، والآن كل ما تبقى هو "التركيز على زيادة عدد القوات".

وأضافت أنه إذا اعتبرت كوريا الشمالية وجود القوات الأمريكية في المنطقة تهديدًا، فإنها ستتخذ "إجراءات مقابلة". وأكدت أن "تكرار استخدام المحيط الهادئ كمجال إطلاق نار يعتمد على طبيعة الولايات المتحدة. الأعمال العسكرية ".

وفي الوقت نفسه، أجرت الولايات المتحدة واليابان تدريبات جوية مشتركة فوق بحر اليابان، الأحد، وفقا لبيان صادر عن القوات الأمريكية في اليابان. وجاءت التدريبات العسكرية بعد أن اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، السبت.

وأقرت كوريا الشمالية، السبت، بأنها أجرت اختبارًا لصاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM)، وهو ثالث اختبار معروف لسلاح بعيد المدى في أقل من عام.

وأضاف بيان القوات الأمريكية: "تم إجراء هذا التمرين لإظهار قدرات رد الفعل السريع لدولتنا والمستويات العالية من الاستعداد للقوة، والتنسيق الوثيق، وقابلية التشغيل البيني الثنائي، وقدرة الردع الموثوقة".