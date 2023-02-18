لماذا أطلقت كوريا الشمالية الكثير من الصواريخ هذا العام؟

(CNN)-- أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى، حوالي الساعة 5:22 مساء بالتوقيت المحلي لسيول، وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، السبت، إنه يبدو أن الصاروخ الكوري الشمالي، سقط غرب هوكايدو داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان، السبت، إنه تم إطلاق الصاروخ الباليستي المفترض من منطقة سونان في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة في البيان، أن الجيش الكوري الجنوبي عزز المراقبة واليقظة مع الحفاظ على وضع الاستعداد الكامل من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 5700 كيلومتر (3541 ميلا) وطار لمسافة 900 كيلومتر (559 ميلا). وقال مسؤولون يابانيون إن الصاروخ طار لأكثر من 60 دقيقة.

وحذرت كوريا الشمالية، الجمعة، من "ردود فعل قوية وغير مسبوقة" إذا مضت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قدما في التدريبات العسكرية المخطط لها، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية.

وأضافت كوريا الشمالية، في البيان نفسه، أنها ستدرس القيام بعمل عسكري إضافي إذا استمر مجلس الأمن الدولي في الضغط على بيونغ يانغ "كما تريد الولايات المتحدة".

ومن جانبها، كانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت، الجمعة، إنه من المتوقع أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات لتوفير مظلة نووية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أيضا أن يجري الحلفاء مناورات عسكرية الشهر المقبل في شبه الجزيرة الكورية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى "زيادة هائلة في الترسانة النووية للبلاد"، وأكد على "ضرورة إنتاج أسلحة نووية تكتيكية بكميات كبيرة"، وفقا لما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية في البلاد.

وكان كيم قد دعا إلى تطوير "نظام صاروخي باليستي عابر للقارات، والذي بإمكانه القيام بضربة نووية مضادة سريعة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.