حاكم ولاية فلوريدا ينتقد منح "شيكا على بياض" لأوكرانيا.. ويحذر من الصين

(CNN)-- انتقد حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس تقديم إدارة جو بايدن مساعدات لأوكرانيا ووصفها بأنها "شيك على بياض"، وتساءل عما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة أن تنخرط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا على الإطلاق.

وقال ديسانتيس، لشبكة فوكس نيوز: "لا أعتقد أنه من مصلحتنا الدخول في حرب بالوكالة مع الصين، أو ننخرط في أشياء مثل النزاع على الأراضي الحدودية أوشبه جزيرة القرم"، في إشارة إلى الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا.

وكانت تصريحات حاكم ولاية فلوريدا بمناسبة زيارة بايدن المفاجئة إلى كييف وتعتبر تلك التصريحات الأكثر انتقادا لانخراط الولايات المتحدة في الحرب منذ بدء الصراع قبل عام.

وردا على سؤال حول "كيف سيبدو الانتصار" بالنسبة إلى الولايات المتحدة، قلل من أهمية الأعمال العسكرية لموسكو حتى الآن، وقال إن روسيا "أصيبت بجروح حقيقية، وعانت من خسائر هائلة" دون أن يعترف بالدور الذي لعبته الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والمساعدات الأمريكية في الصراع.

وأصر على أن روسيا لا تشكل تهديدا "على نفس مستوى الصين"، وقال: "الخوف من غزو روسيا لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يبدو أنه قريب من الحدوث".

وقال عن الروس: "أعتقد أنهم أظهروا أنفسهم على أنهم قوة عسكرية من الدرجة الثالثة".