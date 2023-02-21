السفير الأمريكي في الصين: يجب على بكين أن تظهر أنها ليست "عامل عدم استقرار" في تايوان

هونغ كونغ (CNN)-- قالت رئيسة تايوان تساي إنغ وين لوفد من الكونغرس الأمريكي من الحزبين زار البلاد، الثلاثاء، إن تايوان ستعزز الروابط العسكرية مع الولايات المتحدة، وستتعاون "بشكل أوثق" مع الولايات المتحدة والشركاء الديمقراطيين الآخرين لمواجهة "التوسع الاستبدادي".

وأضافت تساي: "بالانتقال إلى القضايا الأمنية، تواصل تايوان والولايات المتحدة تعزيز الروابط العسكرية. للمضي قدما، ستواصل تايوان التعاون بشكل أكثر نشاطا مع الولايات المتحدة والشركاء الديمقراطيين الآخرين لمواجهة تحديات عالمية مثل التوسع الاستبدادي وتغير المناخ".

والولايات المتحدة - الضامن الأمني الأهم لتايبيه - ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، وتحافظ على علاقة غير رسمية مع الجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي تدعي بكين أنها جزء من أراضيها.

وفي حين أن الولايات المتحدة ليس لديها قواعد عسكرية في تايوان، فقد عزز الجانبان التعاون الدفاعي في السنوات الأخيرة، في مواجهة الضغوط العسكرية والدبلوماسية المتزايدة من بكين. وفي مقابلة حصرية مع CNN في عام 2021، أقرت تساي بوجود أفراد عسكريين أمريكيين في الجزيرة في ذلك الوقت، لكنها قالت إنه "ليس بالعدد الكبير كما يعتقد الناس"، مضيفة أن تايبيه لديها "تعاون واسع مع الولايات المتحدة بهدف زيادة قدرتنا الدفاعية".

وقال عضو الكونغرس الديمقراطي رو خانا بمجلس النواب الأمريكي الذي يقود الوفد، لتساي إن المجموعة زارت تايوان لتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية.