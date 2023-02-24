“من الحكمة أن نستعد لحرب طويلة“.. شاهد ما قاله المستشار الألماني عن حرب روسيا في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الرئيس الروسي السابق نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي دميتري ميدفيديف، الجمعة، إنه يجب على روسيا أن تدفع التهديدات عن حدودها "إلى أقصى حد ممكن".

وأضاف ميدفيديف في منشور على تلغرام، الجمعة: "من المهم للغاية تحقيق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة، ودفع حدود التهديدات عن بلدنا إلى أقصى حد ممكن، حتى لو كانت هذه هي حدود بولندا".

وأكد ميدفيديف أن روسيا ستحقق النصر على أوكرانيا، مضيفًا: "أننا جميعًا نريد أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن، وسيأتي ذلك اليوم، سنعيد أراضينا ونحمي شعبنا بشكل موثوق"، حسب وصفه.

وأشار أيضا إلى أنه بعد مفاوضات "صعبة وعصيبة"، سيكون هناك "اتفاق" بدون إجماع "أساسي"، على حدود حقيقية أو على ميثاق هلسنكي جديد يضمن الأمن في أوروبا".

وتأتي تصريحات ميدفيديف في الذكرى السنوية الأولى لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.