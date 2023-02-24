زيلينسكي: 2023 سيكون عام الانتصار على روسيا ولم نرفع الراية البيضاء

بعد زيارة بايدن السرية لأوكرانيا.. نظرة على تاريخ الرحلات الرئاسية إلى مناطق الحرب

“من الحكمة أن نستعد لحرب طويلة“.. شاهد ما قاله المستشار الألماني عن حرب روسيا في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن على الرغم من كل المصاعب الناجمة عن الحرب، سيكون عام 2023 عام انتصار أوكرانيا في صراعها ضد روسيا.

وقال زيلينسكي بتغريدة على تويتر: " في 24 فبراير، اختار الملايين منا عدم رفع الراية البيضاء، بل العلم الأزرق والأصفر، وألا نهرب، بل أن نواجه ونقاتل ونقاوم".

وتأتي تغريدة زيلينسكي في الذكرى السنوية الأولى لبدء روسيا غزوها ضد بلاده واجتياح مناطق عدة في الشرق الأوكراني.

وتابع زيلينسكي قائلا: " لقد كانت سنة الألم والحزن والإيمان والوحدة، ولم نُقهر في هذا العام، نحن نعلم أن عام 2023 سيكون عام انتصارنا"، حسب تعبيره.