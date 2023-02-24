(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لشبكة CNN، إن بلاده تعتقد أن المعدات و التدريبات التي تقدمها لأوكرانيا "ستغير ديناميكيات الحرب" ضد روسيا، وتسمح للقوات الأوكرانية بـ"خرق الدفاعات الروسية".

وأضاف أوستن، في مقابلة مع كايتلان كولينز من CNN: "نحن نقوم بتدريب وتجهيز عدة ألوية من المشاة الميكانيكية والمدفعية، وهذا إمكانيات كبيرة جدا، وبالتالي سيكون لديهم القدرة على اختراق الدفاعات الروسية، وأعتقد أن ذلك سيخلق ديناميكية مختلفة".

وتأتي تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مع مرور عام على بدء روسيا حربها على أوكرانيا، ولا يبدو في الأفق نهاية للحرب، كما جاءت التصريحات في أعقاب زيارة سرية ومفاجئة قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، والتي هدفت إلى بعث رسالة واضحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن قوة تحالف بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأعاد أوستن التأكيد، لشبكة CNN، على أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بأوكرانيا لأطول فترة ممكنة، مثلما ذكر مسؤولون أمريكيون آخرون كان من بينهم بايدن.

وقال الوزير الأمريكي: "ما دامت أوكرانيا تواصل تنفيذ العمليات، والعمل على استعادة أراضيها، فسنكون معهم"، مضيفا أن "المجتمع الدولي سيكون مع أوكرانيا بمجرد توقف القتال".

وقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها ما قيمته مليارات الدولارات من الذخيرة و الأسلحة والتدريبات للأوكرانيين منذ بدء الحرب، ومنحت واشنطن وحدها لكييف مساعدات قدرها 29.8 مليار دولار، واشتملت على عناصر مهمة مثل أنظمة صواريخ باتريوت ودبابات إم 1 أبرامز، على الرغم من أن كلاهما يتطلب قدرات تدريب وصيانة كبيرة.

وقال أوستن إن هذه "المعدات ستحدث فرقا كبيرا"، وأضاف: "أعتقد أن الأشياء التي نقوم بها، والإمكانيات التي نقدمها ستمكن الأوكرانيين من البدء في تغيير الديناميكيات في ساحة المعركة، وبدلا من الوصول إلى حالة من الجمود، فإن ما ستراه على الأرجح هو أن الأوكرانيين يشكلون هذه المعركة حتى يتمكنوا من خلق الفرص لأنفسهم واستغلالها في المستقبل".

كان وزير الدفاع الأمريكي قال في بروكسل الأسبوع الماضي إن الدول المشاركة في مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية "تعمل جاهدة" لضمان أن أوكرانيا لديها الإمكانيات التي تحتاجها لخلق "التأثيرات على ساحة المعركة التي يريدون خلقها"، لا سيما في "هجوم الربيع" المتوقع أن تشنه روسيا.

في غضون ذلك، قال مسؤولون أمريكيون إن الصين قد تقدم مساعدة عسكرية فتاكة لروسيا، وقال أوستن إنه "لم ير الصين تفعل ذلك بعد، لكنها لم تستبعده بالتأكيد"، وأضاف: "لقد تواصلت مع نظيري الصيني في وقت مبكر، وأخبرته أن هذا سيكون خطأ سيئا للغاية، إذا قامت الصين بذلك، وسيعقد الأمور".

ورجح الوزير الأمريكي أن الحرب ستنتهي على الأرجح بنوع من المفاوضات، وقال: "ما يهم الأوكرانيين هو إخراج الروس من أراضيهم، وأعتقد أن هذا سيكون على الأرجح نقطة انطلاقهم، لكنني سأترك الأوكرانيين يتحدثون عن أنفسهم".

وفي الأشهر الأخيرة، بدا احتمال إجراء مفاوضات غير مرجح حيث واصلت روسيا قصف البنية التحتية الأوكرانية والمراكز السكانية.