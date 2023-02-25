واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- توفي أحد المحاربين بالجيش الأمريكي من مارشفيلد، ويسكونسن، أثناء القتال بأوكرانيا في 16 فبراير /شباط، بحسب ما ذكرت WSAW-TV التابعة لـCNN.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـCNN، الجمعة: "يمكننا تأكيد وفاة مواطنين أمريكيين في أوكرانيا"، وأضاف: "نحن على اتصال بأسرهم ونقدّم كل المساعدة القنصلية الممكنة".

وبحسب قناة WSAW-TV، انضم أندرو بيترز، 28 عامًا، إلى الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا، الذي أنشأه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسماح للمواطنين الأجانب "بالانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس والقتال من أجل الأمن العالمي"، بحسب الموقع الرسمي للفيلق.

ووفقا لـWSAW-TV، أصدر والداه بيانًا، قالا فيه: "كان أندرو يتمتّع بإحساس قوي بما هو صواب وما هو خطأ. شعر بالحاجة إلى استخدام مهاراته القتالية العسكرية السابقة لمساعدة الشعب الأوكراني في القتال وتحرير بلادهم. كان أندرو قريبا جدًا من زملائه الجنود، وكان محبوبًا من قبل الجميع. كلّنا فخورون للغاية بشجاعته وتضحيته بنفسه".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، احترامًا لخصوصية العائلات خلال هذا الوقت العصيب، ليس لدينا ما نضيفه.

وذكرت الشركة التابع لها بيتر، أنه قام بجولة في أفغانستان عام 2014.