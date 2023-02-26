4 قتلى على الأقل في انفجار بسوق في باكستان

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نشر الأحد ، 26 فبراير / شباط 2023

فيديو يرصد لحظة وقوع انفجار في مركز للشرطة الباكستانية.. شاهد ما حدث

شاهد.. ارتفاع عدد القتلى في تفجير مسجد مدينة بيشاور في باكستان

فيديو يرصد اللحظات الأولى بعد وقوع انفجار بمسجد في باكستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات الباكستانية عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، وإصابة 10 آخرين في انفجار بسوق في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وأكد عبد الله خوسو نائب مفوض منطقة برخان حيث يقع السوق، إنه لم يتضح أي دافع وراء الانفجار حتى الآن، لكن الشرطة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى طوقت المنطقة لبدء التحقيقات في الحادث.

وأوضح أن عبوة ناسفة مزروعة على دراجة نارية انفجرت خارج محل حلاقة داخل السوق. وقد تم نقل المصابين في الانفجار إلى المستشفى.

ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء بلوشستان، مير عبد القدوس بيزينجو، عن حزنه العميق على الخسائر في الأرواح نتيجة الانفجار.

ووجه وزارة الداخلية في إقليم بلوشستان والشرطة لإعادة تقييم الخطة الأمنية في سياق حوادث الإرهاب الأخيرة. وقال "سيتم تبني استراتيجية أكثر فاعلية ضد الإرهاب".