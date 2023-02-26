واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، الأحد، إن الولايات المتحدة "واثقة" من أن الصين تفكر في إرسال معدات فتاكة إلى روسيا.

وأضاف مدير وكالة الاستخبارات المركزية لشبكة CBS NEWS: "نحن على ثقة من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات قاتلة".

وأوضح بيرنز، أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أنه لا يوجد قرار نهائي من قبل بكين، "كما أننا لا نرى أنه تم اتخاذ قرار نهائي بعد، ولا نرى أدلة على شحنات فعلية تشمل معدات فتاكة".

وذكرت شبكة CNN، الجمعة، أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن الحكومة الصينية تدرس تزويد روسيا بطائرات بدون طيار وذخيرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، حسبما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة على المعلومات الاستخباراتية لشبكة CNN.