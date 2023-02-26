بوتين يتهم الغرب بمحاولة تصفية روسيا وتدميرها

(CNN)-- اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، الغرب بمحاولة تدمير روسيا، وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، أن بوتين قال في مقابلة مع "روسيا 1"، إن الغرب "لديه هدف واحد، تفكيك الاتحاد السوفيتي السابق والجزء الرئيسي المتبقي منه، وهو الاتحاد الروسي".

وأضاف بوتين: "وبعد ذلك، ربما سيقبلوننا فيما يسمى عائلة الشعوب المتحضرة، ولكن بشكل منفصل فقط، كل جزء على حدة. من أجل ماذا؟".

كما زعم بوتين في مقابلة مع بافيل زاروبين لبرنامج "موسكو الكرملين بوتين"، أن هناك أدلة موثوقة على وجود خطط غربية لتقسيم روسيا. وقال بوتين: "لا أعرف حتى ما إذا كان يمكن الحفاظ على مجموعة عرقية مثل الشعب الروسي، بالشكل الذي توجد عليه اليوم".

وأكد الرئيس الروسي، أن روسيا بحاجة إلى أن تأخذ في الحسبان قدرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" النووية.

وأوضح: "في ظل ظروف اليوم، عندما أعلنت جميع الدول الرائدة في الناتو أن هدفها الرئيسي هو إلحاق هزيمة استراتيجية بنا، ليعاني شعبنا كما يقولون، كيف يمكننا تجاهل قدراتهم النووية في هذه الظروف؟".

وشدد بوتين مرارا على أهمية تحديث القوات النووية الاستراتيجية لروسيا.