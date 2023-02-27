الكرملين يرفض التعليق على تقارير CNN بسعي الصين لدعم روسيا عسكريا

(CNN)-- رفض الكرملين التعليق، الاثنين، على ما نقلته CNN بأن الصين تدرس تقديم طائرات بدون طيار وذخيرة لروسيا لكي تستخدمها في حرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لـCNN خلال مؤتمر صحفي دوري: "لا أرى ضرورة للتعليق"، وأضاف: "لقد دحض الجانب الصيني هذه المعلومات".

وبعد الإلحاح عليه أكثر، بشأن ما إذا طلبت موسكو من الصين معدات عسكرية ومساعدات لاستخدامها فيما تسميه "عمليتها العسكرية الخاصة"، كرر بيسكوف أن "كل هذه المعلومات تم دحضها من قبل الجانب الصيني"، قائلاً إنه ليس لديه ما يضيفه.

وذكرت شبكة CNN، الجمعة، أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية، بأن بكين لم تتخذ قرارا نهائيا بعد، لكن المفاوضات مستمرة بين روسيا والصين حول سعر وحجم المعدات التي سيتم توفيرها لغزو روسيا لأوكرانيا.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة "واثقة" من أن الصين تفكر في إرسال معدات فتاكة إلى روسيا.

ومن ناحية أخرى، قال بيسكوف، الاثنين، إن موسكو أولت "اهتمامًا كبيرًا" بـ"خطة السلام" الصينية، لكنها لا ترى حتى الآن، أي شروط مسبقة ليتحول الوضع إلى مسار سلمي.

وأضاف بيسكوف: "في الوقت الحالي، لا نرى أي شروط مسبقة لنقل هذا الوضع برمته إلى مسار سلمي"، مؤكدا أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة، ونحن نتحرك نحو تحقيق الأهداف التي تم تحديدها".