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(CNN)-- اعترف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "بخسائر في صفوفنا" بينما شكر أعضاء جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) لمحاربة التطرف داخل البلاد، وكذلك العمل في الأراضي التي تحتلها روسيا.

وقال بوتين في بداية اجتماع جهاز الأمن الفيدرالي، الثلاثاء: "لسوء الحظ، هناك خسائر في صفوفنا. قيادة FSB يجب أن تفعل كل شيء لتقديم دعم إضافي لعائلات رفاقنا الذين سقطوا".

ومضى بوتين ليقول إن "عام 2022 كان عامًا خاصًا للبلد بأسره ولخدمتكم".

وزعم أن "وحدات الأمن الفيدرالي شاركت بشكل مباشر في العملية العسكرية الخاصة، وكانت تقوم بحل المهام العملياتية المعقدة وغير القياسية هنا، وتغطي حدود الدولة، وتحارب بنشاط الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد والتطرف".

"العملية العسكرية الخاصة" لبوتين هي التعبير المُخفف الذي يستخدمه الرئيس الروسي والقيادة الروسية لوصف الغزو الشامل لأوكرانيا.

وقال بوتين: "أود أن أشكر إدارة وكافة العاملين في الدائرة وخاصة الذين عملوا في الطليعة، في الأراضي المحررة، في منطقة الجبهة الأمامية، وأضيف، خلف خطوط العدو. أريد أن أشكركم على هذا العمل أيها الرفاق الأعزاء".

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن روسيا تضررت على الأرجح أكثر من 100 ألف جندي من القتلى والجرحى نتيجة للحرب في أوكرانيا، وربما تنظر أوكرانيا في أعداد مماثلة.