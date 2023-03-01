مسؤولون أمريكيون: الصين تدعم روسيا في حرب أوكرانيا منذ البداية

(CNN)-- أكد مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أن "الصين تدعم حرب روسيا على أوكرانيا منذ البداية، حتى لو لم تقدم مساعدة فتاكة"، وقال المسؤولون إن واشنطن أدرجت بالفعل مجموعة من الشركات الصينية في قائمة سوداء لدعمها روسيا.

وذكر آلان إستيفيز وكيل وزارة التجارة أنه تم إدراج 13 كيانا صينيا إلى القائمة السوداء الخاصة بالشركات التي تقدم دعما لروسيا "وكان من بينها شركة كانت تقوم بتوريد أجزاء لبرنامج الطائرات بدون طيار الإيرانية".

وقال دانييل كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ إن الولايات المتحدة "أوضحت تماما للصينيين أننا لن نتردد في اتخاذ خطوات لمحاسبة الكيانات الصينية التي تساعد روسيا"، وأضاف: "لقد فعل وزير الخارجية ذلك بالتأكيد في ميونيخ، وبالطبع، قام الرئيس ومستشار الأمن القومي بذلك مباشرة مع الصينيين في مناسبات سابقة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتهم بكين مرارا وتكرارا بمحاولة تقديم نفسها علنا على أنها محايدة وتسعى إلى السلام في أوكرانيا، بينما كانت تتحدث في الوقت نفسه عن الرواية الكاذبة لروسيا عن الحرب، وقال بلينكن، في مقابلة مع شبكة ABC، الأسبوع الماضي، إن "بكين تقدم مساعدات غير فتاكة من خلال شركاتها وتفكر الآن في تقديم المساعدات الفتاكة".

وأشار كريتنبرينك إلى أن "الصين نشرت دعاية روسية واستخدمت معلوماتها المضللة لدعم الحرب الروسية وإلقاء اللوم، بشكل غير لائق، بشأن الحرب على الغرب والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ورأينا بكبن تكثف مشاركتها الاقتصادية ومشترياتها من روسيا".