لوكاشينكو يلتقي الرئيس الصيني خلال زيارته الـ13 إلى بكين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – التقى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في بكين الأربعاء، وفقا لوكالة "Belta" البيلاروسية الرسمية.

وقام الزعيمان بتحية بعضهما في قاعة الشعب الكبرى، وعرضا وفودهما على بعضهما البعض، حسبما ذكرت "بيلتا".

تم عزف النشيد الوطني للبلدين، والتقط الزعيمان صوراً مع بعضهما قبل مغادرتهما لإجراء محادثات رسمية.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أشاد بـ "التقدم الهادئ والمدروس" الذي حققته الصين في اجتماع مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في بكين يوم الأربعاء.

في زيارته الثالثة عشر إلى البلاد، سيلتقي لوكاشينكو أيضًا بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وقال لي كه تشيانغ في تصريحات أولية قبل المناقشات إن الزعيمين سيلتقيان "بعد ظهر اليوم".

وأكد الزعيم البيلاروسي أنه سيجري محادثات مع شي على النحو المتفق عليه في سمرقند الخريف الماضي، حيث قال إنه سيحاول تحديد آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.