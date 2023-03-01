(CNN)-- قالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية سيليست والاندر، الثلاثاء، إن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا يجب أن تنتهي بـ"فشل استراتيجي" لموسكو.

وأضافت والاندر، خلال ردها على سؤال من قبل مشرعين بلجنة مخصصات الدفاع الفرعية بمجلس النواب الأمريكي حول شكل الانتصار في أوكرانيا أن هذا سؤال "يصعب الإجابة عليه، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه سيعتمد على كيفية سير القتال في الصيف، وسيعتمد ذلك على مدى قدرتنا على إبقاء المجتمع الدولي موحدا بشأن تطبيق العقوبات والقيود على الصناعات الدفاعية الروسية للحد من قدرات موسكو، ولكن هذا ليس كافيا لأن لديهم (الروس) خيارات مثل اللجوء إلى إيران، ونأمل ألا يتجهوا إلى الصين كذلك، لهذا فهناك الكثير من المتغيرات".

وتابعت: "لكن ما سأقوله هو أن موقفنا هو أن هذا (غزو أوكرانيا) يجب أن ينتهي بفشل استراتيجي لروسيا، وألايعتقد أي معتد ينظر إلى هذا في العالم أن هذه فكرة جيدة، سأحصل ما أريد ولن أدفع أي ثمن".

وذكرت: "وثانيا، علينا دعم أوكرانيا، والعمل معهم إذا جاءت لحظة تكون فيها القيادة الروسية مستعدة للتفاوض، وأن تقود عملية التفاوض القيادة الأوكرانية لأنها ستكون من نجحت في التوصل إلى هذا الموقف".

وأكدت والاندر أن الولايات المتحدة لم تعثر على أي دليل بشأن العثور على أسلحة قدمتها لأوكرانيا خارجها، وأضافت: "بدلا من ذلك، نرى الوحدات القتالية في الخطوط الأمامية تستخدم بشكل فعال المساعدات كل يوم في ساحة المعركة".

وكذلك صرح مسؤول كبير آخر في وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون)، الجنرال دوغلاس سيمز، أنه لا توجد تقارير عن اختفاء أسلحة من أوكرانيا، وأكد أنه لن يكون من مصلحة الأوكرانيين التخلص منها.