هاري وميغان يتلقيان طلبا لمغاردة مسكنهما الرسمي في بريطانيا.. ومصدر في العائلة المالكة يُعلق لـCNN

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لندن، بريطانيا (CNN) -- طُلب من الأمير هاري وزوجته، ميغان ماركل، إخلاء "Frogmore Cottage"، المقر الرسمي للزوجين في المملكة المتحدة، حسبما قال متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس لشبكة CNN الأربعاء.

وجاء في البيان: "يمكننا التأكيد أن دوق ودوقة ساسكس طُلب منهما إخلاء المقر السكني Frogmore Cottage".

ويأتي البيان بعد تقارير من الإعلام البريطاني حملت ادعاءات بأن الزوجين طُردا من مقر سكنهما.

وامتنع قصر باكنغهام عن التعليق، في حين قال مصدر في العائلة المالكة لـCNN إن هذه المحادثات تبقى في إطار الشأن العائلي الخاص.

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