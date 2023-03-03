أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، على المحامي السابق أليكس مردوغ، بعد إدانته بقتل زوجته وابنه، بالرصاص في عام 2021.

وخلال جلسة النطق بالحكم على مردوغ، سليل العائلة الشهيرة في مجال القانون بولاية كارولينا الجنوبية، قال القاضي كليفتون نيومان، إنه اضطر إلى إزالة صورة لجد مردوغ من قاعة المحكمة لضمان محاكمة عادلة.

وأضاف القاضي خلال الجلسة: "لديك زوجة قد قُتلت، وابن قُتل بوحشية. محام، شخص من عائلة محترمة خدمت العدالة في هذا المجتمع لأكثر من قرن".

وتابع القاضي قائلا: "شخص تتدلى صورة جده في الجزء الخلفي من قاعة المحكمة التي كان علي أن أصدر أمرا بإزالتها من أجل ضمان إجراء محاكمة عادلة من قبل كل من القضاة والدفاع".

وكان مردوغ يعمل محاميا وسليل عائلة مؤثرة في كارولينا الجنوبية، حيث عمل والده وأجداده، في منصب المدعي العام المحلي، خلال الفترة من 1920 إلى 2006.

تم العثور على زوجة مردوغ، ماجي، وابنه بول (22 عامًا)، قتلى بالرصاص في ممتلكات العائلة في 7 يونيو 2021. وادعى مردوغ أنه عثر على الجثتين بعد عودته من زيارة قصيرة لأمه المريضة في تلك الليلة.