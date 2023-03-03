لندن، بريطانيا (CNN)-- أعلن قصر باكنغهام، في بيان، الجمعة، أن أول زيارة دولة للملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة القرينة كاميلا، ستكون لفرنسا وألمانيا في نهاية مارس/آذار الجاري.

وأضاف البيان: ستوفر الزيارة "فرصة للتطلع إلى الأمام وإظهار الطرق العديدة التي تعمل بها المملكة المتحدة من خلال الشراكة مع فرنسا وألمانيا، سواء لمعالجة التغير المناخي، والتصدي للنزاع في أوكرانيا، واغتنام فرص التجارة والاستثمار، وتقاسم أفضل فنوننا وثقافاتنا".

وسيقضي الزوجان الملكيان أربعة أيام في فرنسا، حيث سيزوران باريس وبوردو، مع مأدبة مقررة في فرساي.

ووفقا للبيان، "سيخاطب الملك تشارلز أيضا مجلسي البرلمان الفرنسي في جلسة مشتركة".

ومن فرنسا، سيسافر الزوجان إلى ألمانيا في 29 مارس/آذار لمدة ثلاثة أيام، لزيارة برلين وبراندنبورغ وهامبورغ. وقال البيان، إن تشارلز سيلقي كلمة أمام البرلمان الألماني، لكن من غير المقرر أن يعقد اجتماعا مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وزار تشارلز وكاميلا فرنسا آخر مرة في عام 2019، وألمانيا في عام 2020، عندما كان أميرا لويلز.