لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- كشف قصر باكنغهام، السبت، عن تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث الذي سيشهد ثلاثة أيام من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد، وسُيدعى الجمهور للمشاركة فيها.

وسيجري التتويج، السبت 6 مايو/ أيار المقبل، "غداء كبير للتتويج" و "حفلة التتويج" في اليوم التالي، وعطلة مصرفية إضافية يوم الاثنين. ستتم دعوة الجمهور في اليوم الأخير للانضمام إلى مؤسسة "The Big Help Out" الخيرية من خلال التطوع في مجتمعاتهم.

وقالت ميشيل دونيلان، وزيرة المملكة المتحدة للرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، في بيان: "الجميع مدعوون للانضمام، في أي يوم".

"سواء كان ذلك من خلال استضافة حفلة خاصة في الشارع، أو مشاهدة حفل التتويج أو حفل موسيقي رائع على التلفزيون، أو التقدم خلال The Big Help Out للمساعدة في القضايا التي تهمهم".

وقال القصر إن التتويج نفسه سيكون "خدمة دينية مهيبة، فضلا عن مناسبة للاحتفال والأبهة"، بقيادة رئيس أساقفة كانتربري جوستين ويلبي.

وكرر القصر، أنه "سيعكس دور الملك اليوم والتطلع إلى المستقبل، في حين أنه متجذر في التقاليد العريقة والمباهج".

تم تفسير هذا الخط من القصر من قبل الخبراء على أنه تلميح إلى أن تتويج تشارلز سيكون مختلفًا وأكثر هدوءًا من الذي عاشته والدته الراحلة قبل سبعة عقود، مع احتفال أقصر وتعديلات على بعض العناصر الإقطاعية للطقوس. كان تتويج الملكة إليزابيث أول حدث ملكي متلفز مباشر واستمر ثلاث ساعات.

سيصل تشارلز وزوجته كاميلا، ملكة الملكة، إلى وستمنستر أبي في موكب من قصر باكنغهام، المعروف باسم "موكب الملك"، ويعودان لاحقًا في موكب احتفالي أكبر، يُعرف باسم "مسيرة التتويج"، برفقة أعضاء آخرين من العائلة المالكة.

سيظهر الملك والملكة، جنبًا إلى جنب مع أفراد العائلة المالكة، على شرفة قصر باكنغهام لاختتام أحداث اليوم.

في هذه المرحلة، لم يحدد القصر أي من أفراد الأسرة سيظهر في الموكب وعلى الشرفة، بعد استمرار نفي الأمير أندرو من الحياة العامة نتيجة لادعاءات الاعتداء الجنسي التاريخية ونشر مذكرات الأمير هاري التي انتقدت عائلته.

قالت المؤرخة الملكية كيت ويليامز لشبكة CNN سابقًا: "سيساعد تشارلز كثيرًا فيما يتعلق بصورته إذا كان هاري وميغان هناك. سيبدو الأمر سيئًا بالنسبة له بشكل خاص إذا لم يكن ابنه هناك لأنه، بالطبع، لا يزال هاري في مرتبة عالية جدًا في ترتيب العرش، وكذلك أطفاله".

في إشارة إلى أنه ليس كل البريطانيين سيحتفلون بالحدث، تعهدت مجموعة حملة الجمهورية المناهضة للملكية بالاحتجاج بالقرب من وستمنستر أبي. وقال المتحدث باسم المجموعة غراهام سميث في بيان: "التتويج احتفال بالسلطة والامتياز الوراثي، ولا مكان له في مجتمع حديث".

وأضاف أنه "بتكلفة تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات، تعد هذه القطعة المسرحية التي لا طائل منها صفعة على الوجه لملايين الأشخاص الذين يعانون من أزمة غلاء المعيشة".

وتابع: "لقد كنا على اتصال بالفعل مع شرطة العاصمة، ونتوقع منهم تسهيل الاحتجاج السلمي والهادف. نعتزم أن نجعل وجودنا محسوسًا في ساحة البرلمان حيث يمر الموكب الملكي إلى الدير".

في اليوم التالي للتتويج، 7 مايو/ أيار، من المتوقع أن تقام آلاف الأحداث في جميع أنحاء البلاد كجزء من "غداء التتويج الكبير"، بينما سيجتمع "رموز الموسيقى العالمية والنجوم المعاصرون" التي لم يتم تسميتها بعد"، وقال القصر إن حفل التتويج سيقام في الحديقة الشرقية لقلعة وندسور.

سيحضر الحفل جمهور عام مؤلف من متطوعين من المؤسسات الخيرية التابعة للملك والملكة القرينة، إضافة إلى عدة آلاف من الجمهور الذين تم اختيارهم من خلال اقتراع وطني أجرته هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال القصر إنهم سيشاهدون أعمالا "مسرحية لأوركسترا من الطراز العالمي للمفضلات الموسيقية أمام بعض أكبر الفنانين في العالم، جنبًا إلى جنب مع فنانين من عالم الرقص... ومجموعة مختارة من سلاسل الكلمات المنطوقة التي يلقيها نجوم المسرح والشاشة"، مُضيفًا أنه سيتم إصدار قائمة في الوقت المناسب.

ستشكل مجموعة متنوعة مؤلفة من جوقات اللاجئين البريطانية وجوقات خدمة الصحة العامة ومجموعات غناء المثليين وجوقات الصم، جنبًا إلى جنب مع "الجوقة الافتراضية" المكونة من مغنين من جميع أنحاء الكومنولث.

سيتم أيضًا إضاءة المواقع المعروفة في جميع أنحاء البلاد باستخدام الإسقاطات وأشعة الليزر وعروض الطائرات بدون طيار والإضاءة كجزء من الحفلة الموسيقية.

وستختتم الاحتفالات في عطلة البنوك، الاثنين، بمئات الأنشطة التي خططت لها مجموعات المجتمع المحلي.