أليس بيالياتسكي في قفص الاتهام بقاعة المحكمة خلال جلسة استماع في مينسك في 5 يناير/كانون الثاني 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة في مينسك حكما على الناشط البيلاروسي أليس بيالياتسكي الحائز على جائزة نوبل للسلام، بالسجن 10 سنوات مشددة الحراسة، حيث أدانته المحكمة بتهمة التهريب، بحسب ما ذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء، الجمعة.

وانتقدت زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفياتلانا تسيخانوسكايا الحكم على بيالياتسكي ونشطاء آخرين، خلال المحاكمة نفسها ووصفته بأنه "مروع".

وكتبت على تويتر: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمحاربة هذا الظلم المخزي وتحريرهم".

كما وصفت ألمانيا عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بحق بيالياتسكي بأنه هجوم من جانب مينسك على المجتمع المدني.

وانتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على تويتر، المحاكمة والتهم ضد بيالياتسكي والمتهمين الآخرين، فالنتين ستيفانوفيتش وفلاديمير لابكوفيتش باعتبارها "مهزلة". وأضافت أنه تم الحكم عليهم "لمجرد كفاحهم المتواصل منذ سنوات من أجل حقوق وكرامة وحرية الناس في بيلاروسيا".

وقالت أنالينا بيربوك: "نظام مينسك يحارب المجتمع المدني بالعنف والسجن، وإن هذا وصمة عار يومية مثل دعم لوكاشينكو (الرئيس البيلاروسي)، لحرب بوتين في أوكرانيا".

وحثت بيربوك بيلاروسيا على إنهاء الاضطهاد السياسي، وطالبت بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين يزيد عددهم عن 1400 سجين.

ووثق بيالياتسكي الناشط المؤيد للديمقراطية، انتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروسيا منذ الثمانينيات. وأسس منظمة (فياسنا)، أو (الربيع)، في عام 1996 بعد استفتاء عزز السلطات الاستبدادية للرئيس ألكسندر لوكاشينكو، حليف روسيا المقرب.

وتم اعتقال الناشط في عام 2020 وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد نظام لوكاشينكو.

وفاز بيالياتسكي بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، بجانب مجموعات حقوق الإنسان من روسيا وأوكرانيا. وتم تكريم الفائزين "لجهودهم المتميزة في توثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة" في بلدانهم.

كما أدانت فرنسا في بيان، صدور حكم محكمة بيلاروسية على أليس بيالياتسكي بالسجن لمدة 10 سنوات، واعتبرت أن الحكم "مدفوع بشكل واضح باعتبارات سياسية".

وأضاف البيان أن "هذا الحكم يشهد مرة أخرى على سياسة القمع غير المسبوقة التي تمارسها السلطات البيلاروسية ضد حركة الاحتجاج السلمية التي ظهرت بعد الانتخابات الرئاسية المزورة في 9 أغسطس/ أب عام 2020".

وقال البيان إن فرنسا "تدعو السلطات البيلاروسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بيالياتسكي، وكذلك جميع السجناء السياسيين في بيلاروسيا".