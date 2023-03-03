أمريكا تكشف تفاصيل أول لقاء بين بلينكن ولافروف منذ غزو أوكرانيا

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "استغل لقاءه القصير" مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الهند "لنقل رسائل واضحة ومباشرة تعتبر مهمة للولايات المتحدة وفي كثير من الجوانب لبقية العالم".

وأجاب المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، عندما سألته شبكة CNN، عن سبب اختيار بلينكن التوقيت الحالي للتحدث مع لافروف بقوله: "الوزير (بلينكن) لن يتردد في نقل الرسائل التي تهمنا بشكل واضح ومباشر".

وأكد برايس على قصر مدة الاجتماع، قائلاً إنه "ليس اجتماعا ثنائيا أومناقشة مطولة"، وذكر الموضوعات الثلاثة التي تمت مناقشتها، وهي: الحرب في أوكرانيا، ومعاهدة "نيو ستارت" الجديدة، واحتجاز السلطات الروسية ظلما للأمريكي بول ويلان .

يذكر أن اللقاء الذي تم بين الوزيرين، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، هو الأول من نوعه منذ غزو أوكرانيا العام الماضي.

وجاء الاجتماع في الوقت الذي تتفاقم فيه التوترات بين واشنكن وموسكو بشأن أوكرانيا وتعليق روسيا لمشاركتها في معاهدة "نيو ستارت".

وتتهم روسيا أمريكا باستغلال أوكرانيا لتشكيل خطر على الأمن القومي عبر توسيع رقعة انتشار حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا لدفعها نحو حدود روسيا، وترى أن الحكومة الاوكرانية تنفذ أجندات أمريكية وأوروبية.

وفي المقابل، تحمل واشنطن موسكو مسؤولية الحرب على أوكرانيا، وتزود كييف بمساعدات عسكرية ضخمة منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.