(CNN)-- أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، أنها أضافت شركتي (BGI Research- BGI Tech Solutions Hong Kong) التابعتين للشركة الصينية BGI إلى القائمة السوداء التجارية جراء مزاعم بشأن جمع بيانات جينية لصالح الحكومة الصينية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مثل تلك الشركات "تمثل خطرا كبيرا لجمعها وتحليلها للبيانات الجينية استخدامت في قمع الأقليات العرقية في الصين".

وكانت وزارة التجارة الأمريكية أضافت في عام 2020، شركتي Xinjiang Silk Road BGI و Beijing Liuhe BGIإلى القائمة السوداء بسبب تورطهما في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور والأقليات الأخرى في شينجيانغ.

وأصدرت مجموعة BGI بيانا نفت فيه تلك المزاعم، قائلة إنها "لا تشارك في ممارسات غير أخلاقية ولا توفر تكنولوجيا الجينات لمراقبة الأويغور".