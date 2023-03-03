بكين: الولايات المتحدة "تبذل قصارى جهدها لقمع" الشركات الصينية..ويجب أن تتوقف عن اختلاق الذرائع

هونغ كونغ (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الجمعة، إن إضافة الكيانات الصينية - بما في ذلك الشركتان التابعتان لشركة الجينات "BGI"، إلى القائمة السوداء للحكومة الأمريكية هو مثال آخر على "اختلاق الأعذار والذهاب إلى أبعد مدى في قمع الشركات الصينية".

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي دوري، أن "الصين غير راضية وتعارض ذلك بشدة. نحث الولايات المتحدة على احترام الحقائق الأساسية والتخلي عن التحيز الأيديولوجي، والتوقف عن استخدام الذرائع لقمع الشركات الصينية بشكل غير معقول".

وأكد ماو: "يجب على الولايات المتحدة أن تقدم معاملة منصفة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية".

وأوضح المتحدث: "ستواصل الصين بحزم حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية ودعم الشركات الصينية في الدفاع عن حقوقها وفقًا للقانون".

ويوم الخميس، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أنها أضافت شركتي (BGI Research- BGI Tech Solutions Hong Kong) التابعتين للشركة الصينية BGI إلى القائمة السوداء التجارية جراء مزاعم بشأن جمع بيانات جينية لصالح الحكومة الصينية.