(CNN)-- أعلن كيفن أوكونر طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنه تمت إزالة ورم جلدي سرطاني "صغير" من صدر بايدن خلال عملية جراحية أجريت في فبراير/ شباط.

وقال أوكونر، في رسالة إلى المتحدثة باسم للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن الورم هو نوع شائع من سرطان الجلد، وأضاف: "تمت إزالة جميع الأنسجة السرطانية بنجاح، وأن المنطقة التي أزيل منها الورم تعافت بشكل جيد، والرئيس (80 عاما) لا يحتاج لمزيد من العلاج".

ويعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون العلاج فعالًا للغاية عندما يتم اكتشاف السرطان مبكرًا.

يذكر أن زوجة الرئيس الأمريكي، السيدة الأولى جيل بايدن، كانت أجرت، مؤخرا، عملية جراحية لإزالة "دملة" عُثِر عليها خلال فحص روتيني لسرطان الجلد.

وقال أوكونور وقتها، في مذكرة: "خلال فحصٍ روتيني لسرطان الجلد، عثر على دملة صغيرة فوق العين اليمنى للسيدة الأولى، وبكثير من الحذر، أوصى الأطباّء بإزالتها".

وكان البيت الأبيض ذكر في تقرير طبي أصدره الشهر الماضي، وحصلت شبكة CNN على نسخة منه، أن الرئيس الأمريكي "يتمتع بحالة صحية جيدة، ولائق صحيا لأداء مهام منصب الرئاسة بنجاح".

وذكر كيفين أوكونور، في التقرير أن بايدن "يتمتع بالنشاط والحالة الصحية الجيدة التي تمكنه من أداء المهام الرئاسية"، وذلك وفقا لنتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها الرئيس الأمريكي في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

وقال التقرير إن بايدن لا يزال يعاني من "المشية المتصلبة"، وقد وُصفت له أجهزة للمساعدة في رفع قدميه، وكذلك تحديث للعدسات اللاصقة الخاصة به.

وعن فترة إصابة بايدن بفيروس كورونا المستجد، قال أوكونور إن ذلك كان "الحدث الصحي الأبرز" لبايدن خلال العام الماضي، وأضاف أن مستويات الأكسجين في الدم لدى الرئيس الأمريكي لم تنخفض عن 97٪، وأكد أن علاماته الحيوية ظلت طبيعية طوال تلك الفترة، ولاحقا لم يعاني من أي الأعراض طويلة الأمد المتعلقة بكوفيد -19.

ومن المحتمل أن يكون هذا التقرير آخر فحص طبي يجريه بايدن قبل أن يعلن قراره بشأن الترشح مجددا للرئاسة في الأشهر المقبلة.