"كل ساعة مثل الجحيم".. قائد عسكري أوكراني عن القتال في باخموت

القوات الروسية دمرت جسر النجاة في باخموت.. كيف أثر ذلك على القوات الأوكرانية؟

كييف، أوكرانيا (CNN)-- قال نائب قائد في الحرس الوطني لأوكرانيا، السبت، إن الجبهة الأمامية في باخموت استقرت خلال الأيام القليلة الماضية من قبل القوات الأوكرانية، على الرغم من الهجمات الشديدة والمستمرة للقوات الروسية.

وفقًا لفولوديمير نازارينكو من كتيبة سفوبودا، لم تعبر القوات الروسية نهر باخموتكا، ولا يزال وسط المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وأضاف نازارينكو: "كل ساعة في باخموت مثل الجحيم. حقق العدو نجاحات في الشمال، شمالي غرب باخموت قبل أسبوع. الجنود الأوكرانيون يقاتلون. على مدار الأيام القليلة الماضية، استقر خط المواجهة بفضل عملنا الجاد وجهودنا".

بالقرب من قرية إيفانيفسك، جنوبي غرب باخموت، "طريق كوستيانتينيفكا - باخموت يخضع لسيطرة القوات الأوكرانية. إنهم يفعلون ذلك بجهود هائلة".

تفتقر القوات الروسية إلى الذخيرة وتلجأ إلى "القصف الفوضوي" وتحاول قصف خطوط الإمداد. وأشار نازارينكو إلى أن قوات موسكو لا تزال لديها ذخيرة أكثر من الأوكرانيين.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية لشبكة CNN، السبت، إن روسيا لم تتول السيطرة على مدينة باخموت الشرقية، السبت.

"القتال في باخموت أكثر على الضواحي، مع المدينة التي تسيطر عليها قوات الدفاع الأوكرانية: القوات المسلحة في أوكرانيا، حارس الحدود والحرس الوطني"، وفقًا لما ذكره سيرهي شيريفاتي.

وقال "لا يوجد أيضًا انسحاب جماعي للقوات الأوكرانية".