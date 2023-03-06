الملك تشارلز الثالث يدعو هاري وميغان لحفل تتويجه وغموض بشأن حضورهما

لندن، بريطانيا (CNN)-- تلقى دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دعوة لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث، لكن الزوجين لم يؤكدا بعد ما إذا كانا سيحضران، حسبما قال المتحدث باسم الدوق لشبكة CNN، الأحد.

وذكر المتحدث: "يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخرًا مراسلات بالبريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بخصوص التتويج". وأضاف: "لن نكشف عن قرار فوري في هذا الوقت بشأن ما إذا كان الدوق والدوقة سيحضران".

وسيتم تتويج الملك تشارلز وزوجته الملكة القرينة كاميلا في 6 مايو/ أيار في وستمنستر أبي. وسيمتد التتويج لثلاثة أيام من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد، وسيتم دعوة الجمهور للمشاركة فيها.

وقال قصر باكنغهام إن التتويج في حد ذاته سيكون "خدمة دينية مهيبة، فضلاً عن مناسبة للاحتفال، والتي تعكس دور الملك اليوم والتطلع إلى المستقبل، مع التجذر في التقاليد القديمة".

وفسر الخبراء هذا التوجه على أنه تلميح إلى أن تتويج تشارلز سيكون مختلفًا وأكثر هدوءًا من تتويج والدته الراحلة قبل سبعة عقود، مع احتفال أقصر وتعديلات على بعض العناصر في الطقوس.

وفي هذه المرحلة، لم يحدد القصر أيا من أفراد الأسرة سيظهر في الموكب من قصر باكنغهام إلى وستمنستر أبي، أو على شرفة القصر في نهاية اليوم إلى جانب الملك والملكة القرينة.

ويأتي ذلك بعد استمرار إبعاد الأمير أندرو عن الحياة العامة نتيجة لمزاعم تاريخية عن الاعتداء الجنسي، ونشر مذكرات الأمير هاري، التي انتقد فيها عائلته.

وقال في مقابلة في يناير/ كانون الثاني، مع قناة "ITV" البريطانية لنشر كتابه: "الباب مفتوح دائمًا"، "الكرة في ملعبهم. هناك الكثير لتتم مناقشته وآمل حقًا أن يكونوا على استعداد للجلوس والتحدث عن ذلك".

وقال المتحدث باسم دوق ودوقة ساسكس لشبكة CNN، الأربعاء، إنه طُلب من الزوجين إخلاء مقرهما الرسمي Frogmore Cottage، في المملكة المتحدة.

وقال قصر باكنغهام، الأربعاء، إنه لن يدلي بأي تعليق، وأكد مصدر ملكي لشبكة CNN أن أي مناقشات من هذا القبيل ستكون مسألة عائلية خاصة.