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(CNN)-- لقى تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 11 أخرون في هجوم انتحاري على أفراد بالشرطة في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان، الاثنين.

وقال محمود نوتزاي، كبير مفتشي الشرطة في كاتشي، لشبكة CNN، إن سيارة تقل أفرادا من شرطة بلوشستان استُهدفت في منطقة بولان بمقاطعة سيبي، صباح الاثنين، مما أدى إلى خسائر كبيرة.

وأضاف كبير مفتشي الشرطة في كاتشي أن "9 من أفراد شرطة بلوشستان قتلوا وأصيب 11 في الهجوم"، وتم نقلهم إلى مستشفى كومبين العسكري في سيبي"، موضحا أن "الأدلة الأولية تشير إلى أنه كان هجوما انتحاريا".

وذكرت إدارة المستشفى أن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة.

وقال محمود نوتزاي إن الشرطة تنسق عملية بحث في المنطقة بعد الانفجار، مشيرا إلى أن أعضاء من شرطة بلوشستان كانوا عائدين إلى كويتا، بعد أداء واجباتهم في مهرجان الماشية السنوي الذي يطلق عليه اسم "مهرجان سيبي".