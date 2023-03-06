(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على قناتها الرسمية على تلغرام، الاثنين، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قام بزيارة لمدينة ماريوبول في إطار "زيارة عمل لمنطقة العمليات العسكرية الخاصة".

وأضافت وزارة الدفاع: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعمال مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية لترميم البنية التحتية في دونباس، كجزء من زيارة عمل لمنطقة العمليات العسكرية الخاصة".

وتابع البيان: "في ماريوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، تفقد وزير الدفاع الروسي جاهزية المرافق المكتملة بالفعل وسير العمل في مواقع المباني والمنشآت قيد الإنشاء"، مضيفا أن شويغو تفقد أيضا مركزا طبيا وحيا جديدا من المباني السكنية التي شيدها الجيش.

كما استمع سيرغي شويغو إلى تقرير حول إنشاء خط أنابيب مياه رئيسي يربط منطقة روستوف وجمهورية دونيتسك الشعبية. وخلص البيان إلى أن خط أنابيب المياه من نهر دون إلى قناة سيفركي دونيتس- دونباس سيوفر المياه للعديد من المباني في المنطقة".

وسيطرت القوات الروسية، العام الماضي، على ماريوبول الواقعة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا بعد أشهر من القتال. لم تؤكد وزارة الدفاع موعد زيارة شويغو إلى ماريوبول، أو ما إذا كان لا يزال في المدينة.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، السبت، لاجتماع شويغو مع القوات الروسية التي تعمل في أوكرانيا المحتلة. ولم يتضح مكان تصوير الفيديو، ولم تتمكن شبكة CNNمن تحديد الموقع الجغرافي له.

وقالت وزارة الدفاع إن شويغو "تفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات قوات فوستوك الشرقية، في اتجاه جنوب دونيتسك".