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(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قام بزيارة نادرة للقوات الروسية المنتشرة في أوكرانيا، حيث وزّع عليهم الميداليات.

وأضافت الوزارة في بيان أنّ شويغو "تفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات قوات فوستوك باتجاه جنوب دونيتسك".

وفي مقطع فيديو نشرته الوزارة، شوهد شويغو يوزّع الميداليات على العسكريين الروس، ويتفقّد المباني المتضرّرة، برفقة قائد المنطقة العسكرية الشرقية، العقيد رستم مرادوف.

وقال شويغو للعسكريين: "هذه الجوائز مستحقة. أنتم تحاربون بكرامة! لا يزال هناك الكثير من العمل في المستقبل. آمل حقًا أن تستمروا بخدمة بلادنا بأمانة".

وتأتي الزيارة بعدما عزّزت القوات الروسية وقوات شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، حصارها على مدينة باخموت في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا.