الصين: علاقاتنا بروسيا "ضرورية".. والقمع لن يجعل أمريكا عظيمة

(CNN)-- وصف وزير الخارجية الصيني تشين قانغ علاقة بلاده بروسيا بأنها "ضرورية كلما ازدادت حالة عدم الاستقرار في العالم، وقال إنه "يصبح على البلدين تعزيز علاقاتهما بثبات".

وأجاب تشين قانغ خلال مؤتمر صحفي، على هامش المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الـ14، عندما سئل عن العلاقات الروسية الصينية بقوله: "العلاقة بين الصين وروسيا لاتقوم على التحالف أو مواجهة أو استهداف أي طرف ثالث"، وأضاف: "تلك العلاقة لا تشكل تهديدا لأي دولة".

و عندما سأله أحد المراسلين عن العلاقات مع الولايات المتحدة، قال إنه "إذا لم تكبح واشنطن الجماح، وواصلت الإسراع في المسار الخطأ، فلن تمنع أي حواجز الخروج عن المسار، وسيكون هناك بالتأكيد صراع ومواجهة".

وأضاف: "من سيتحمل العواقب الكارثية؟ مثل هذه المنافسة هي مقامرة متهورة حيث أن الرهانات هي المصالح الأساسية للشعبين وحتى مستقبل البشرية، وبالطبع ، الصين تعارض بشدة كل هذا".

وتابع أن الولايات المتحدة كان بإمكانها تجنب "أزمة دبلوماسية" مع الصين بشأن ما أسماه "حادثة المنطاد بدون طيار".

وفي الشهر الماضي، أسقطت الولايات المتحدة ما أسمته "منطادا كان قادرا على إجراء عمليات جمع معلومات استخباراتية" قبالة ساحلها الشرقي.

وكرر وزير الخارجية الصيني تأكيد بكين على أن المنطاد سافر عبر الولايات المتحدة في "حادث غير متوقع ناجم عن قوة قاهرة".

وقال: "يمكن للحادث أن يكشف عن شيء أساسي، وهو أن تصور الولايات المتحدة ووجهات نظرها تجاه الصين مشوهة بشكل خطير"، متهما واشنطن بـ"محاولة احتواء التنمية" في الصين.

وأضاف: "الاحتواء والقمع لن يجعل أمريكا عظيمة، والولايات المتحدة لن توقف تجديد الصين".

وتابع: "لماذا تطلب الولايات المتحدة من الصين عدم تزويد روسيا بالأسلحة بينما تواصل بيع الأسلحة إلى تايوان؟إنه من العبث أن يتدخل كبار المسؤولين الأمريكيين في قضية تايوان، وهي مسألة تخص الشعب الصيني، ولا يحق لأي دولة أخرى التدخل فيها".

وقال تشين إنه "بينما ستعمل الصين من أجل إعادة التوحيد السلمي لتايوان مع البر الرئيسي للصين، فقد يتم اتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية"، وأضاف: "سنواصل العمل بأكبر قدر من الإخلاص وبذل أقصى الجهود للسعي إلى إعادة التوحيد السلمي، و في غضون ذلك، نحتفظ بخيار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".