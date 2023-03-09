لندن، بريطانيا (CNN)— استهدف القصف الروسي المكثف منشآت الطاقة في سبع مناطق على الأقل في أنحاء أوكرانيا، الخميس، بما في ذلك كييف، وميكولايف، وخاركيف، وأوديسا، ودنيبرو، وجيتومير، وزابوروجيا،، حسبما قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو على "تلغرام".

ويشمل "الهجوم الشامل" الذي شنته روسيا ليلا على أوكرانيا 81 صاروخًا من أنواع مختلفة، و8 ضربات بطائرات مسيرة من طراز شاهد" الإيرانية، حسبما قال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الخميس.

وتشمل الصواريخ التي تم إطلاقها ما يلي:

- 28 عملية إطلاق X-101/X-555 قذائف كروز تطلق من الجو.

- 20 عملية إطلاق لقذائف كروز من طراز كاليبر التي تطلق من البحر.

- 6 عمليات لإطلاق X-22 قذائف كروز من الجو.

- 6 عمليات لإطلاق X-47 قذائف كروز من طراز Kinzhal.

- 8 عمليات إطلاق لقذائف الطائرات الموجهة: 2- X-31P ؛ 6 - X-59.

- 13 عملية إطلاق قذائف موجهة مضادة للطائرات من طراز S-300.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 8 عمليات إطلاق لطائرات بدون طيار من طراز Shahed-136/131.

وأوضح زالوجني أنه نتيجة للإجراءات المضادة المنظمة، فشلت 8 صواريخ موجهة من طراز X-31P و X-59 في الوصول إلى أهدافها.

وأفادت شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية Energoatom، بأن محطة الطاقة النووية في زابوروجيا كانت "منفصلة تمامًا" عن شبكة الكهرباء الأوكرانية بسبب القصف الروسي هناك. وبحسب هالوشينكو، فإن قصف المحطة النووية جاء "بعد يوم واحد من المفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن نزع السلاح" من المحطة.