مدير الاستخبارات الأمريكية: لا أحد يهتم بحرب أوكرانيا أكثر من الصين

(CNN)-- أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، الخميس، على المدى الذي يمكن أن تؤثر فيه حرب روسيا على أوكرانيا على تفكير الصين عندما يتعلق الأمر بتايوان.

وقال بيرنز، في جلسة استماع للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: "لم يتابع أحد باهتمام ما حدث في أوكرانيا أكثر من الرئيس الصيني شي جينبينغ".

وأضاف: "أعتقد أنه لم يراقب أحد باهتمام تجربة (الرئيس الروسي ) فلاديمير بوتين في أوكرانيا أكثر من شي جينبينغ، وأعتقد، وفقا تحليلنا، أنه تم لفت نظره إلى حد ما، على الأقل، بمدى تمكن الغرب من الحفاظ على التضامن، وتحمل بعض التكاليف الاقتصادية قصيرة الأجل من أجل فرض تكاليف اقتصادية أكبر على المدى الطويل على روسيا".

وتابع: "هذا شيء يتعين على الرئيس شي أن يقيمه عندما ينهي ساسية "صفر كوفيد"، ويحاول استعادة النمو الاقتصادي الصيني، والانخراط مع بقية الاقتصاد العالمي".

وأيد النواب المدافعون عن استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا تصريحات بيرنز بشأن الصين، قائلين لزملائهم المتشككين أن مواجهة الصين هي أحد الأسباب الرئيسية لمواصلة مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.