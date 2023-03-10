برلين، ألمانيا (CNN)-- قتل أشخاص عدة في حادثة إطلاق نار دموي، الخميس، في كنيسة تابعة لجماعة "شهود يهوه" بمدينة هامبورغ الألمانية، كما قتل المسلح المشتبه به في الهجوم، فيما ندّد زعيم البلاد بالحادثة، واعتبرها "عملا عنيفًا ووحشيًا".

وأفادت قناة RTL/NTV التابعة لـCNN، بأن السلطات لم تعلن، حتى الآن حصيلة رسمية للقتلى، لكن ستة أشخاص لقوا حتفهم في الحد الأدنى، وأصيب سبعة آخرون.

وقالت الكنيسة في بيان على موقعها على الإنترنت: "يشعر المجتمع الديني بحزن عميق بسبب الهجوم المروع على أعضائه في هامبورغ بعد قداس ديني". وأضاف البيان أن "أشخاصًا عدة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة".

ووقع حادث القتل في المدينة الواقعة شمال ألمانيا، حوالي الساعة 9 مساء الخميس، بالتوقيت المحلي.

وأشارت التحديثات اللاحقة من جانب شرطة المدينة إلى وجود مهاجم واحد فقط، ربما قتل في مكان الحادث.

وقالت شرطة هامبورغ في آخر تحديث لها على حسابها على تويتر: "في الوقت الحالي، نعتقد أن هناك مهاجمًا واحدًا، بعد ساعات من قيام ضباط مسلحين بتفتيش المكان بحثًا عن أدلة ومشتبه بهم.

وقال متحدث باسم الشرطة في وقت سابق، إن السلطات تحقّق في ما إذا كان مطلق النار بين الأشخاص الذين قتلوا في مسرح الجريمة.

وأضاف: "تم وقف جميع الإجراءات التي تتخذها الشرطة في مناطق الجوار، ولا يزال التحقيق في ملابسات الجريمة مستمرا".

وندد المستشار الألماني أولاف شولتس بحادث القتل في المدينة. وكتب على تويتر: "وقع العديد من الضحايا نتيجة أعمال عنف وحشية الليلة الماضية، أفكاري معهم ومع أحبائهم".