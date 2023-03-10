لندن، بريطانيا، (CNN)-- أعلن قصر باكنغهام، الجمعة، أنّ العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، منح لقب دوق أدنبرة لشقيقه الأمير إدوارد.

والأمير إدوارد، المعروف سابقًا باسم إيرل ويسيكس وفورفار، هو أصغر أبناء الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، دوق أدنبرة السابق.

وحصل الأمير إدوارد على اللقب "بمناسبة عيد ميلاده التاسع والخمسين"، وسيحتفظ به طوال حياته، بحسب بيان صادر عن القصر.

وكان قد تم إنشاء اللقب للأمير فيليب عام 1947، عندما تزوج الملكة إليزابيث، حينما كانت أميرة في ذلك الوقت.

وقال البيان: "يفخر دوق ودوقة أدنبرة الجديدان بمواصلة إرث الأمير فيليب في تعزيز الفرص للشباب من جميع الخلفيات لتحقيق إمكاناتهم الكاملة".