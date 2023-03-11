(CNN)-- وصفت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لشبكة CNN، الجمعة، التحذير الأمريكي من نفوذ بكين "المتزايد" في تايوان ونصف الكرة الغربي بأنه "استفزازي، ويعكس التفكير الإمبريالي لواشنطن".

وقالت وزارة الخارجية: "لفترة طويلة، تصرفت الولايات المتحدة بعناد، وعاملت دول البحر الكاريبي بما في ذلك جزر الباهاما على أنها الفناء الخلفي لها، وكثيرا ما تمارس الضغط والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وجاء البيان الصيني ردا على تحذير جنرال أمريكي من أن الصين تعمل "بقوة" لتوسيع نفوذها في جزر الباهاما، وأظهرت بكين موقفا مشابها تجاه اتهام واشنطن بتزايد نفوذها في أمريكا الجنوبية، قائلة إن دول المنطقة لها الحق "في اختيار مسارها الخاص للتطورات والشركاء بشكل مستقل".

وحول تحذير واشنطن من أن الصين ستحاول تقويض علاقات الولايات المتحدة مع تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتزعم بكين أنها جزء من أراضيها، حثت الصين الولايات المتحدة على "التوقف عن تطوير علاقاتها مع تايوان".

وقالت الخارجية الصينية، في البيان: "لا ينبغي لأحد أن يقلل من العزيمة الراسخة والإرادة الثابتة والقدرة القوية لدى الصين حكومة وشعبا على حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها".