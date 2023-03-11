أمريكا تعلق على "الولاية الثالثة غير المسبوقة" لرئيس الصين

(CNN)-- وصفت الإدارة الأمريكية، الجمعة، حصول الرئيس الصيني شي جينبينغ على ولاية ثالثة "غير مسبوقة في تاريخ بلاده" بأنه "متوقع ولا يعتبر مفاجأة".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحفيين: "من المؤكد أن حصول الرئيس الصيني على ولاية ثالثة لم تكن مفاجأة لأي شخص هنا، كان هذا متوقعا للغاية".

وأضاف كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يركز على إدارة المنافسة الاستراتيجية مع الصين، وسنواصل إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصينيين لأن الأوقات مثل الآن، عندما تكون الأمور متوترة، تتطلب أن تكون قنوات الاتصال مفتوحة".

وانتخب شي جين بينغ، في وقت سابق من يوم الجمعة، في تصويت احتفالي يُنظر إليه إلى حد كبير على أنه إجراء شكلي، رئيسا للصين بالإجماع في المؤتمر الوطني لنواب الشعب كما تم انتخابه رئيسا للجنة العسكرية المركزية بالإجماع، ليصبح أطول رؤساء الصين الشيوعية حكما منذ تأسيسها في عام 1949.

وتأتي تلك الخطوة فيما يبدو أن بكين تصعد من حدة خطابها تجاه الولايات المتحدة، حيث وجه وزير الخارجية الصيني الجديد تشين قانغ، في وقت سابق من هذا الأسبوع، توبيخا صارما لسياسات الولايات المتحدة، وحذر من أن "الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة أمر لا مفر منه إذا لم تغير واشنطن سياستها".