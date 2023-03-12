مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.. الصين تعيّن وزير دفاع جديد؟

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني "NPC" بالإجماع، صباح الأحد، تعيين الجنرال لي شانغفو كوزير جديد للدفاع في البلاد.

والجنرال لي شانغفو هو من قدامى المخضرمين في جهود تحديث جيش التحرير الشعبي الصيني، وسبق وأدرجته الولايات المتحدة الأمريكية بقائمة العقوبات.

ففي عام 2018، فرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات على لي وإدارة تطوير المعدات الصينية - التي كان مسؤولاً عنها في ذلك الوقت - لشراء أسلحة روسية، بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز Su-35 ونظام صواريخ أرض-جو من طراز S-400.

ويذكر أن شي جينبينغ انتخب رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية بالإجماع في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (NPC) لعام 2023، صباح الجمعة، كما تم انتخابه رئيسًا للجنة العسكرية المركزية بالإجماع، وفقا لما أعلنت قناة الحكومية CCTV.