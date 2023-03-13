"روسي ضد روسي".. رئيس فاغنر يقول إن بوتين "قطع" كل سبل التواصل معه ويكشف "ما هو غير طبيعي"

"بوتين لن يفلت من المساءلة".. عقيد متقاعد يتحدث لـCNN عن جرائم حرب أوكرانيا

انفجر وتحطم في السماء.. شاهد أوكرانيون يسقطون صاروخًا روسيًا بمدفع رشاش

(CNN)-- أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه مدد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا لمدة ستة أشهر أخرى.

وقال المجلس في بيان إن العقوبات، التي ستظل سارية المفعول حتى 15 سبتمبر/ أيلول 2023، تستهدف "المسؤولين عن تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وأضاف البيان أن العقوبات الحالية تنطبق على 1473 فردًا و205 كيانات، وتشمل قيود السفر، وتجميد الأصول، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.

وقال المجلس الأوروبي: "في استنتاجات المجلس الأوروبي بتاريخ 9 فبراير/ شباط 2023، كرر الاتحاد الأوروبي إدانته الشديدة للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، وتسببت في معاناة ودمار هائلين لأوكرانيا وشعبها".

وأضاف: "يجب على روسيا أن توقف حربها الوحشية على الفور".

يأتي تجديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد روسيا بعد أن وافق الاتحاد على الحزمة العاشرة من العقوبات في فبراير/ شباط.