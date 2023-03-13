موسكو، روسيا (CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الاثنين إن أهداف روسيا في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها إلا بالوسائل العسكرية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "حتى الآن، لا توجد شروط مسبقة لانتقال العملية إلى مسار سلمي".
وأضاف: "بالنسبة لنا، تظل الأولوية المطلقة هي تحقيق أهدافنا وستظل كذلك. الآن لا يمكن تحقيقها إلا بالوسائل العسكرية".
حافظ الكرملين على هذا الموقف لبعض الوقت.
في نهاية فبراير/ شباط، نشرت الصين "خطة سلام" لأوكرانيا، لكن بيسكوف قال إنه لا يوجد احتمال للسلام.
وأضاف بيسكوف في ذلك الوقت: "العملية العسكرية الخاصة (تعبير الكرملين الملطف عن حربه على أوكرانيا) مستمرة، ونحن نتحرك نحو تحقيق الأهداف التي تم تحديدها".