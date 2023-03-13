بكين، الصين (CNN)-- تعهد الزعيم الصيني شي جين بينغ ببناء جيش التحرير الشعبي في "جدار عظيم من الفولاذ"، وذلك في خطابه الأول خلال فترة ولايته الرئاسية الثالثة، مؤكدًا على إعادة "توحيد تايوان مع الوطن الأم".

وكان التصفيق الأكبر خلال الخطاب الذي ألقاه شي أمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (NPC)، خلال اللحظة التي تعهد فيها "بإعادة توحيد تايوان مع الوطن الأم".

وقال شي، الاثنين، في بكين: "يجب أن نتمسك بمبدأ الصين الواحدة...وأن نعمل بنشاط على تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق، وأن نعارض بشدة تدخل القوى الخارجية والأنشطة الانفصالية لتايوان، وأن ندفع عملية إعادة التوحيد الوطني بحزم".

وشهد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذا العام، وهو الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، موافقة المندوبين على زيادة 7.2٪ في الإنفاق الدفاعي للصين لعام 2023، بما يعادل حوالي 1.55 تريليون يوان (224 مليار دولار).

وأضاف الزعيم الصيني: "يجب علينا أن نعزز بشكل شامل تحديث الدفاع الوطني والجيش وأن نبني جيش التحرير الشعبي، ليكون جدارا عظيما من الفولاذ، يحمي بشكل فعال مصالح السيادة الوطنية والأمن والتنمية".