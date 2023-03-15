(CNN)-- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "اتخذت إجراءات لضمان عدم وقوع الطائرة بدون طيار التي تم إسقاطها فوق البحر الأسود في الأيدي الخطأ".

وأضاف كيربي، خلال مقابلة مع جيك تابر من شبكة CNN: "بدون الخوض في الكثير من التفاصيل، ما يمكنني قوله هو أننا اتخذنا إجراءات لحماية الطائرة لأنها ملك الولايات المتحدة، ولا نريد أن نرى أي شخص يضع يده عليها".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستظهر دليلا لدعم روايتها لما حدث للمسيرة، نظرا إلى نفي روسيا، قال جون أشار كيربي إن الولايات المتحدة "تبحث في بعض الصور لمعرفة ما إذا كان أي منها مناسبا للنشر العام"، لكنه أضاف أنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الوقت"، كما نفى رواية وزارة الدفاع الروسية عن الواقعة.

وذكر: "من الواضح أننا ندحض إنكار الروس، وأعتقد أن أي شخص ، بعد عام الآن، يجب أن يأخذ كل ما يقوله الروس حول ما يفعلونه في أوكرانيا وما حولها بقدر كبير من التشكك".

وأشار كيربي إلى استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إلى وزارة الخارجية باعتباره "من مزايا وجود قنوات دبلوماسية مفتوحة"، وذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعربت للسفير الروسي عن "بواعث قلق كبيرة وحقيقية للغاية على هذا السلوك غير الآمن وغير المهني من قبل الطيارين الروس".

وكرر جون كيربي إدانته للواقعة، محذرا من "آثار فورية وأوسع نطاقا"، وقال: "نحن بالتأكيد لا نريد أن نرى هذه الحرب تتصاعد بما يتجاوز ما فعلته بالشعب الأوكراني"، ووصف واقعة المسيرة بأنها "سلوك غير لائق وغير آمن وغير مهني من قبل الطيارين الروس".

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتريك رايدر، قال، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إن طائرات روسية حلقت إلى جانب طائرة أمريكية بدون طيار لمدة 30 إلى 40 دقيقة قبل أن تصطدم بها، مما أدى إلى تحطمها فوق البحر الأسود.

وأضاف أن الولايات المتحدة تقوم بمهام استخباراتية ومراقبة واستطلاع في المياه الدولية في البحر الأسود "لبعض الوقت"، بما في ذلك قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وقال المتحدث: "النقطة الأساسية هنا هي أنه في حين أن عمليات الاعتراض بحد ذاتها ليست نادرة الحدوث، فإن هذا النوع من السلوك من قبل هؤلاء الطيارين الروس، غير شائع ومؤسف وغير آمن".

ولاحقا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الوزارة استدعت السفير الروسي لنقل "اعتراضاتها القوية" على إسقاط الطائرة.

وفي موسكو، نقلت السفيرة الأمريكية لين تريسي "رسالة قوية إلى وزارة الخارجية الروسية" بشأن الحادث، بحسب برايس.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن المقاتلة الروسية "لم تستخدم أسلحة محمولة جوا ولم تتلامس" مع الطائرة المسيرة الأمريكية فوق البحر الاسود.

وقالت الوزارة إن "الطائرة بدون طيار انتهكت حدود نظام المجال الجوي المؤقت الذي أنشئ للعملية العسكرية الخاصة، وتم إبلاغها لجميع مستخدمي المجال الجوي الدولي، ونشرت وفقا للمعايير الدولية".

وصرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة بأن بلاده لا تريد "مواجهة" مع الولايات المتحدة، وذلك بعد استدعائه إلى وزارة الخارجية الأمريكية، وقال أنتونوف: "نحن نفضل عدم خلق وضع يمكن أن نواجه فيه اشتباكات أو حوادث غير مقصودة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة".