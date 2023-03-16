(CNN)-- اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بضرب روسيا بـ"حرب العقوبات"، ألقى باللوم فيها على تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال بوتين: "لقد بلغ معدل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 4.7%، لأسباب معروفة، كما تعلمون، وهي حرب العقوبات، والتحديات غير المسبوقة في الاقتصاد العالمي ونظام العلاقات الدولية". وأضاف: "هذه المشاكل لم نتسبب نحن فيها كما تعلمون".

وأكد بوتين في تصريحات خلال منتدى الاتحاد الروسي لرجال الصناعة ورجال الأعمال، وهو أول خطاب له بمجتمع الأعمال منذ بداية الحرب ضد أوكرانيا، أن روسيا تحول اقتصادها نحو الدول التي لم تفرض عقوبات عليها.

كما حث الرئيس الروسي قادة الأعمال على المساعدة في بناء اقتصاد روسي جديد، وشكرهم على جهودهم لمساعدة الدولة الروسية.

وقال الرئيس الروسي: "أود أن أضيف أن رواد الأعمال الروس لعبوا دائما، في حقبة ما قبل الثورة، خلال العقد الماضي، دورا كبيرا بناء في روسيا، وتولوا مسؤوليات كبيرة في تطوير مناطق جديدة، وفي الحماية الاجتماعية، والجمعيات الخيرية"، وأضاف بوتين: "لقد كانوا مصدر فخر لبلدنا".